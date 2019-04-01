Хохлов: чемпионату России постоянно что-то мешает

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, считает ли он, что весенний футбол как-то нивелирует разницу в классе.

«Нет. Летом говорят, что ещё начало чемпионата, нет игрового ритма, не вкатились. Пока вкатываемся, уже снег выпадает. Потом клубы начинают играть в еврокубках, тратят силы. То есть нашему чемпионату постоянно что-то мешает.

Перед «Динамо» стоит задача по итогам сезона попасть в еврокубки? Это правда, нам поставили такую задачу. Когда у нас перед сезоном состоялся разговор, я сказал, что будет трудно. И что для выполнения этой задачи нужны сопутствующие вещи. Кадровые вопросы в том числе, да. Летом мы говорили с руководством, и я сказал, что нужно усилить три позиции. Мы взяли Жоаозиньо и за день до закрытия трансферного окна подписали Кардозу. Плюс Юсупов. Но помимо количества нужно ещё и качество. Того же Юсупова я хотел видеть в связке с определённым игроком. Не могу называть фамилии, просто привёл вам пример", — цитирует Хохлова «Российская газета».