Пышкин: возможно, какой-то матч «Динамо» проведёт на новой арене в этом сезоне

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о ситуации с домашним стадионом «Динамо». Проведение первого официального матча на новой арене бело-голубых уже несколько раз откладывалось из-за плохого состояния газона.

«Всё зависит от футбольного клуба „Динамо“. Мы с ними на связи, они говорят, что когда будет готово, тогда они сообщат. К ним будет также направлена комиссия. Применяются серьёзные усилия. К ним пришёл новый руководитель — Андрей Лутовский, который проводит отличную работу. Не хочу называть сроки, но, возможно, какой-то матч будет проведён уже в этом сезоне», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Домашние встречи «Динамо» последние годы проводит на «Арене Химки».