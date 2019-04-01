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Мейтин: надеюсь, максимально обеспечим безопасность на матче «Спартак» — ЦСКА

Мейтин: надеюсь, максимально обеспечим безопасность на матче «Спартак» — ЦСКА
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о подготовке к матчу 22-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.

«Матч будет сложным. Мы к нему тщательно готовимся, на неделе пройдут все совещания по безопасности. Будет определена стратегия работы на матче, и надеемся, что мы максимально обеспечим безопасность на данном матче», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.

После 21 тура ЦСКА, набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (36) занимает пятое место в таблице.

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