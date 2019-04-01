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Мейтин: в РПЛ продолжается тенденция увеличения посещаемости

Мейтин: в РПЛ продолжается тенденция увеличения посещаемости
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин подвёл итоги 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Продолжается тенденция увеличения посещаемости, на 600 тысяч человек увеличилась в сравнении с прошлым годом. Если охарактеризовать тур, то нет ни одного случая применения пиротехники. На 46% снизилось применение пиротехники. Что касается негатива, то есть случаи нецензурных выражений, нам и клубам нужно работать над этим. Хочу отметить хорошую посещаемость „Ростова“, „Зенита“ и „Краснодара“. Они являются лидерами в этом туре. Средняя посещаемость составила 19 235 человек.

Флаг Косово? Несогласованный баннер появился на трибуне. Данный факт будет рассмотрен в КДК», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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