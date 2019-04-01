Puma подписала контракт с «Валенсией»

Puma объявила о подписании контракта с «Валенсией», соглашение вступит в силу с сезона-2019/20. Испанский клуб ранее уже сотрудничал с Puma – бренд был техническим спонсором команды с 1990 по 1993 год.



«Мы очень гордимся, что стали партнёрами «Валенсии» — у команды богатые традиции, а её болельщики – одни из самых страстных не только в Испании, но и в Европе», — прокомментировал сделку Йохан Адамссон, директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию.



«У нашего клуба и Puma много общего, но главное – мы стремимся вперёд, никогда не сдаёмся, и у нас похожие взгляды на будущее. Поэтому мы рады, что сумели договориться о сотрудничестве. Уверен, впереди нас ждут только победы», — сказал президент «Валенсии» Анил Мурти.