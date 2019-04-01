Лофтус-Чик рассказал, о чём его просил Сарри перед выходом на замену

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, забивший победный мяч на последних минутах матча АПЛ против «Кардифф Сити», рассказал, какую установку дал ему главный тренер Маурицио Сарри.

«Перед заменой главный тренер сказал мне передать Россу Баркли, чтобы он чуть больше оборонялся, и попросил, чтобы я максимально часто оказывался в штрафной соперника. Я так и сделал. У меня было ощущение, что у нас будут шансы, и я сказал себе, что буду подключаться в штрафную, надеясь на то, что один такой шанс появится.



Я просто был сосредоточен на мяче и старался пробить по нему. Я немного завалил плечо и сумел оказаться перед ним. Я не видел всей траектории полёта мяча, я закрыл глаза, но в итоге он оказался в сетке, так что всё получилось здорово!» — цитирует хавбека пресс-служба «Челси».