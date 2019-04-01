Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Атлетико» за € 30 млн

Мадридский «Атлетико» согласовал трансфер бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, сумма трансфера составит € 30 млн. Футболист перейдёт в испанский клуб в летнее трансферное окно. «Атлетико» удалось добиться у «Порту» снижения цены на игрока, так как сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн.

26-летний Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» договорился с полузащитником «Порту» Эктором Эррерой, который летом станет свободным агентом.