Аллегри: Роналду будет сложно сыграть с «Аяксом», Коста может быть доступен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Роналду работает, чтобы вернуться в строй. Мы надеемся, что он будет готов к матчу с „Аяксом“, но это будет сложно.

Дуглас Коста в хорошем состоянии и должен быть доступен для этой игры. Хедира вчера тренировался и может вернуться к матчу с «Миланом».



Куадрадо работает хорошо, и это только вопрос времени, когда он вернётся в общую группу. Сегодня я оценю состояние Дибалы. У Манджукича была небольшая температура, поэтому его только нужно проверить", — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» туринского клуба.

Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 10 апреля в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».