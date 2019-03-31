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Форвард «Ювентуса» Кин: надеюсь достичь уровня Роналду и Месси

Форвард «Ювентуса» Кин: надеюсь достичь уровня Роналду и Месси
Футбол / Италия

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Мойзе Кин признался, что хотел бы достичь уровня форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Напомним, итальянский игрок забил гол в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» и тем самым принёс своей команде победу.

«Очень рад очередному достижению. Я готов побить ещё несколько рекордов. Тяжелая работа — единственное, что может помочь мне доказать, на что я способен.

Конечно, я не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, но я надеюсь достичь уровня этих футболистов, если буду работать достаточно усердно», — приводит слова Мойзе Кина Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Кин сыграл в 7 матчах за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Гол Кина принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Эмполи»
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