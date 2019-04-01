Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, скорее всего, летом покинет свою команду. Как сообщает El Chiringuito, французский футболист заявил клубу о своём намерении уйти в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что Варан также рассказал об этом партнёрам по мадридскому клубу.

Ранее была информация, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе Варана. Сумма трансфера может составить € 90 млн.

25-летний Варан перешёл в «Реал» из «Ланса» летом 2011 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт француза с «Королевским клубом» действителен до лета 2022 года.