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Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба
Футбол / Испания

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, скорее всего, летом покинет свою команду. Как сообщает El Chiringuito, французский футболист заявил клубу о своём намерении уйти в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что Варан также рассказал об этом партнёрам по мадридскому клубу.

Ранее была информация, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе Варана. Сумма трансфера может составить € 90 млн.

25-летний Варан перешёл в «Реал» из «Ланса» летом 2011 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт француза с «Королевским клубом» действителен до лета 2022 года.

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