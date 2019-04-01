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УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов

УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов
Футбол / Лига Европы

Загребское «Динамо» было наказано за поведение болельщиков во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Бенфикой» (1:0), который состоялся 7 марта в Хорватии, сообщает пресс-служба УЕФА.

В ходе встречи с трибун, на которых находились фанаты хорватской команды, звучали расистские выкрики. Кроме того, «Динамо» предъявлены обвинения в связи с использованием болельщиками пиротехники, бросанием предметов и блокировкой лестничных проходов.

По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать хорватский клуб двумя домашними еврокубковыми матчами без зрителей. При этом вторую встречу «Динамо» проведёт при пустых трибунах, если в течение двух лет фанаты вновь будут уличены в расистском поведении. Помимо всего прочего, клуб оштрафован на € 67 тыс.

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