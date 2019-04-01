УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун за поведение фанатов

УЕФА на своём официальном сайте огласил итоги расследования событий в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» – «Олимпиакос» (1:0), который состоялся 21 февраля в Киеве.



В ходе встречи с греческой командой фанаты киевлян бросали посторонние предметы и использовали пиротехнику. Также «Динамо» было обвинено в выбегании болельщиков на поле и блокировку лестничных проходов.



Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать украинский клуб частичным закрытием трибун в следующем домашнем еврокубковом матче. Также на игре должен будет присутствовать баннер с эмблемой организации и лозунгом против расизма.



Напомним, киевское «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы сумело дойти до стадии 1/8 финала, где дважды проиграло «Челси» с разгромным счётом (0:3 и 0:5).

УЕФА изучит доказательства проявления расизма на матче «Динамо» К — «Челси»