Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником драки в одном из баров, сообщает The Sun.



Инцидент произошёл в городе Сандерленд. У голкипера завязалась перепалка с другим посетителем бара, которая затем переросла в потасовку. Участников драки пришлось растащить в разные стороны. Представители «Эвертона» уже подтвердили, что знают об инциденте с участием одного из футболистов команды.



Пикфорд был основным вратарём сборной Англии на чемпионате мира — 2018, который прошёл в России прошлым летом. Национальной команде удалось добраться до полуфинала турнира.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний голкипер принял участие в 32 матчах, в которых пропустил 42 гола. «Эвертон» после 32 туров занимает девятое место в турнирной таблице.