Адиев — о решении остаться в «Анжи»: определяющим для меня стал звонок Бердыева

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.



«Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, накануне главный тренер «Анжи» после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку. Позже президент клуба Осман Кадиев заявил, что попытается убедить наставника остаться.



После 21-го тура «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Команда из Махачкалы имеет в своём активе 18 очков. Отставание от 12-й позиции, которую занимает «Динамо» и которая позволяет сохранить прописку в РПЛ, составляет 5 баллов. В следующем туре «Анжи» дома сыграет как раз против конкурентов из столицы.

«Анжи» не принял заявление Адиева об отставке