«Сент-Этьен» вырвал победу в матче с «Нимом» и поднялся на 4-е место в Лиге 1

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Ним». Встреча команд состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нима» Антонен Бобишон. Автором ответного гола «Сент-Этьена» стал полузащитник Реми Кабелла, который отправил мяч в ворота гостей на 24-й минуте встречи. На 79-й минуте словенский нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич вывел свою команду вперёд.



«Сент-Этьен» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, оставив позади «Марсель». «Ним» (37) располагается на 12-м месте в таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 80 очков в 29 матчах.