Бенитес: в матче с «Арсеналом» чувствовалось, что «Ньюкасл» нервничал

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес подвёл итоги матча 32-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (0:2).



«Мы были близки к тому, чтобы забить гол, но начали создавать моменты довольно поздно. Мы были сконцентрированы на действиях в обороне. После пропуска второго мяча нам стало гораздо труднее.



»Ньюкасл" пытался атаковать «Арсенал», но лондонцы отлично играют дома. Они продолжали прессинговать нас. Теперь мы должны попытаться получить три очка в матче с «Кристал Пэласом». Следующий матч — самый важный. У нас были шансы в контратаках, где мы могли создать более опасные моменты, но не сделали этого. Чувствовалось, что команда нервничала", — приводит слова Бенитеса BBC.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ