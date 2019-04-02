Перес и Зидан разошлись во мнении насчёт потенциальной замены для Варана

Мадридский «Реал» продолжает поиски футболистов, способных усилить оборонительную линию команды в случае ухода Рафаэля Варана в летнее трансферное окно.



Как сообщает AS, президент «сливочных» Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан разошлись во мнении относительно потенциального сменщика французского футболиста. По словам издания, функционер хотел бы видеть в команде Хосе Марию Хименеса из «Атлетико», в то время как специалист предпочёл бы заменить Варана игроком «Наполи» Калиду Кулибали.



Отмечается, что «Реалу» будет нелегко заполучить Хименеса или Кулибали, поскольку оба футболиста в прошлом году подписали со своими клубами новые долгосрочные контракты, а «Атлетико» и «Наполи» не горят желанием ослаблять оборону. В соглашении 24-летнего уругвайца прописана опция выкупа за € 120 млн, у 27-летнего сенегальца – € 150 млн.

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба