Кикнадзе: не ожидал, что стану гендиректором «Локомотива», но ситуация вынудила

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об адаптации на новой должности.



«Я выжидал 100 дней, чтобы выйти в информационное поле? Ничего не выжидал. Это не было попыткой подогреть интерес к собственной персоне. Совершенно не ожидал, что окажусь на этом посту, но ситуация вынудила. И прежде чем начать говорить, нужно было разобраться, что происходит с клубом. И получилось не 100 дней, а 90, но это совпадение случайно. Много остаточно интенсивной работы. Сейчас более-менее стал разбираться. Хозяйство огромное, направление деятельности разное. Хотелось всё взвесить, чтобы не языком болтать, а вести содержательную беседу.



Более-менее вошёл в курс дела, разобрался, что происходит в клубе. Есть положительные моменты, есть отрицательные. Готовим с коллегами план действий. Поэтому посчитал, что пора выходить из тени», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.