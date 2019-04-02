«Торпедо» объявило о начале продаж билетов на матч с «Шеффилдом»

«Торпедо» дало старт продажам билетов на товарищеский матч с «Шеффилдом», который состоится 22 июня. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, реализация билетной программы будет проходить в несколько этапов.



Первый этап: с 1 апреля по 1 мая онлайн-продажа билетов по специальным ценам для владельцев сезонных абонементов (2 билета по одному абонементу).



Второй этап: с 8 по 14 апреля онлайн-продажа билетов со скидкой болельщикам, оставившим предварительную заявку на приобретение билетов (2 билета по одной заявке). Прием заявок осуществляется до 13 апреля включительно.



Третий этап: с 15 апреля – онлайн-продажа билетов всем желающим.



Встреча пройдёт на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. О времени начала игры будет сообщено позже. Напомним, матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо».



Английский «Шеффилд» был основан 24 октября 1857 года двумя игроками в крикет — Натаниэлом Крезвиком и Уильямом Престом, они придумали свод правил и создали футбольную команду в крикетном клубе. Через шесть лет, в 1863 году, «Шеффилд» вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал принимать участие в профессиональных соревнованиях.