«Тоттенхэм» намерен продать Орье в летнее трансферное окно

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может покинуть клуб, сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football.



По информации источника, руководство «шпор» планирует расстаться с 26-летним футболистом в летнее трансферное окно.



Орье является воспитанником «Ланса», за который выступал с 2009 по 2012 год, после чего перебрался в «Тулузу». Летом 2014 года «Пари Сен-Жермен» арендовал защитника, а спустя год выкупил его контракт. В последний день летнего трансферного окна перед началом сезона-2017/18 «Тоттенхэм» приобрёл игрока у парижан за € 25 млн.



В нынешнем сезоне Орье принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 1 жёлтую карточку. Ещё в 10 встречах ивуариец оставался на скамейке запасных.

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