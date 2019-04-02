Сапета: «Нижнему Новгороду» по силам выйти в РПЛ, город заслуживает

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета оценил шансы команды на выход в Премьер-Лигу. После 29 туров нижегородцы идут на четвёртом месте в ФНЛ.

«Мы сильны коллективом. Каждый игрок знает свои функции на поле. Команду можно сравнить с веником, в котором важен любой прутик. И каждый из нас проникся идеей выхода в Премьер-Лигу. Мы понимаем, что будет непросто. Но для этого команда, административный штаб, сотрудники клуба и болельщики – все должны быть единым целым. И тогда у нас всё получится.

Считаю, что нашей команде по силам выйти в РПЛ. Да и город, где недавно проходили матчи чемпионата мира и где остались великолепный стадион и футбольная база, безусловно, заслуживает этого. «Нижнему» надо решать задачу, сохранять костяк команды и стремиться в дальнейшем к более высоким целям.

Стыковые матчи сродни кубковым поединкам. Я считаю, что нет пропасти между командами из нижней части таблицы РПЛ и верхушкой ФНЛ. Было немало случаев, когда команды ФНЛ обыгрывали старших по классу и выходили в Премьер-Лигу. Так что, если попадём в стыки, это будет интересное завершение сезона», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.