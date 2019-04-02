Журналист Chronicle Live: Зе Луиша нет в списке трансферных целей «Ньюкасла»

Журналист издания Chronicle Live Ли Райдер прокомментировал слухи об интересе «Ньюкасл Юнайтед» к нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.



Ранее сообщалось, что английский клуб рассматривает форварда красно-белых в качестве альтернативы арендованному у «Вест Бромвича» форварду Саломону Рондону. «Дрозды» хотят выручить с продажи венесуэльского футболиста £ 16 млн (€ 18,7 млн), но «Ньюкасл» не готов платить такие деньги.



«Нам сказали, что слухи про Зе Луиша не имеют ничего общего с реальностью. Его раньше предлагали руководству «Ньюкасла», но сейчас клуб не планирует покупать его. Другое дело, если эту информацию распространяет его агент. Но сейчас имя Зе Луиша не фигурирует в списке целей «Ньюкасла». Учитывая позицию владельца клуба в отношении возрастных игроков, такой переход маловероятен», — написал журналист.

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»