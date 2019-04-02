Саленко: при Порошенко российские и украинские клубы не сыграют друг с другом

Бывший футболист сборной России Олег Саленко поделился мыслями о возможном влиянии выборов на Украине на футбольные отношения между странами.



«Многих удивляет выбор народа в пользу Зеленского, но ему в большей степени играет на руку популярность, нежели профессионализм. Но, возможно, в случае его победы веселее в стране будет, а ситуация улучшится. Если Зеленский выиграет, он должен будет создать себе команду, которой сейчас нет.



Российские и украинские клубы смогут играть друг с другом, когда закончится спор между странами. Но, если президентом снова станет Порошенко, такой вариант невозможен. В любом случае играть нужно будет на нейтральных территориях. Государствам уже давно пора договориться и решать, что делать с Донбассом. Когда всё встанет на свои места, займутся и спортивным вопросом», — сказал Саленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Газзаев: надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины