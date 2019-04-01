Газзаев: надеюсь, выборы приблизят игры между командами из России и Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил надежду, что итоги выборов президента Украины окажут влияние на отношение УЕФА к матчам между российскими и украинскими командами.



«Могут ли выборы на Украине привести к тому, что в какой-то момент российские и украинские команды перестанут разводить при жеребьёвках? Возможно. Есть надежда, что после выборов этот момент приблизится. Два братских народа должны жить в мире, как это было всегда. Наши команды должны ездить друг к другу.



В 2013 году обсуждалось создание совместного чемпионата – идеальный вариант был бы. А так, ничего невозможного нет. Всё зависит от политической стабильности, ну и конъектуры тоже», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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