Гвардиола рассказал, что подумал после победного гола «Ливерпуля» «Тоттенхэму»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на второй гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (2:1).



«Что я подумал после победного гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»? «Вот дерьмо», — приводит слова Гвардиолы Goal.com в «Твиттере».



Напомним, красные вырвали победу у «шпор» на 90-й минуте матча благодаря автоголу защитника Тоби Алдервейрелда. Победа в этой встрече позволила мерсисайдцам обойти «Манчестер Сити» и вернуться на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 32 туров на счету «Ливерпуля» 79 очков. У «горожан» на два очка меньше, однако подопечным Гвардиолы предстоит провести на один матч больше.



В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Манчестер Сити» примет «Кардифф Сити».

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно Просто получаем удовольствие от этого зрелища.