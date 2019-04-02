Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола рассказал, что подумал после победного гола «Ливерпуля» «Тоттенхэму»

Гвардиола рассказал, что подумал после победного гола «Ливерпуля» «Тоттенхэму»
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на второй гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

«Что я подумал после победного гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»? «Вот дерьмо», — приводит слова Гвардиолы Goal.com в «Твиттере».

Напомним, красные вырвали победу у «шпор» на 90-й минуте матча благодаря автоголу защитника Тоби Алдервейрелда. Победа в этой встрече позволила мерсисайдцам обойти «Манчестер Сити» и вернуться на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 32 туров на счету «Ливерпуля» 79 очков. У «горожан» на два очка меньше, однако подопечным Гвардиолы предстоит провести на один матч больше.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Манчестер Сити» примет «Кардифф Сити».

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно
Просто получаем удовольствие от этого зрелища.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент