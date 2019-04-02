Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене»

Суперкубок России пройдёт 6 июля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает официальный «твиттер» Российской Премьер-Лиги.

В качестве резервных стадионов заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».

В матче за Суперкубок примут участие чемпион России и обладатель Кубка страны.

Напомним, что «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» реконструировалась с 2008 года. Ожидалось, что стадион будет открыт 10 марта в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1), но комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон непригодным. В результате этого на новой арене начались работы по смене газона. Если всё пройдёт успешно, то московский клуб сможет провести матчи нынешнего сезона на новом обновлённом стадионе.