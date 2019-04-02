Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене»

Суперкубок России пройдёт 6 июля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает официальный «твиттер» Российской Премьер-Лиги.
В качестве резервных стадионов заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».
В матче за Суперкубок примут участие чемпион России и обладатель Кубка страны.
Напомним, что «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» реконструировалась с 2008 года. Ожидалось, что стадион будет открыт 10 марта в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1), но комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон непригодным. В результате этого на новой арене начались работы по смене газона. Если всё пройдёт успешно, то московский клуб сможет провести матчи нынешнего сезона на новом обновлённом стадионе.
Болельщики «Динамо» выразили протест из-за неготовности нового стадиона