Новая футбольная игра от «Чемпионата» пройдёт 18 апреля в Москве

18 апреля на новой площадке Stage на «Добрынинской» (4-й Добрынинский пер., 8) пройдёт футбольная игра от «Чемпионата» и Quiz Time (https://vk.com/quiz_time). Стартовый свисток — в 20:00.

Кроме раундов о футболе, игры «верю – не верю» и капитанского конкурса участники примут участие в нефутбольном раунде. В нём будут задаваться вопросы из самых разнообразных видов спорта.

Перед началом игры команды получат специальные пульты, с помощью которых будут приниматься ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи.

Участники смогут регулярно видеть турнирную таблицу во время квиза, чтобы принимать необходимые решения в процессе игры.

Преимущество будут иметь постоянные читатели «Чемпионата», так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта.

Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: «Чемпионат», «Манчестер у Оли», #Хосонов, «Прорыв Набабкина», «Мы из Газеты», Old G, «Паровозики», «Дракарис», «Пятого удалили», «4-2-4». Регистрация уже идёт (https://quiz-time.timepad.ru/event/935681/).