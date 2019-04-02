«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн

Мадридский «Реал» не намерен расставаться с французским защитником Рафаэлем Вараном меньше, чем за € 500 млн. Об этом сообщает Goal.

По данным источника, именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. «Королевский клуб» намерен сделать всё возможное, чтобы сохранить француза в составе, несмотря на его желание уйти. Варан недоволен своей зарплатой, считая её несоответствующей уровню чемпиона мира и четырёхкратного победителя Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

25-летний Варан перешёл в «Реал» из «Ланса» летом 2011 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт француза с «Королевским клубом» действителен до лета 2022 года.