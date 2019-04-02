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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АЗ Алкмаром», уступая со счётом 0:2

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АЗ Алкмаром», уступая со счётом 0:2
Футбол / Прочие турниры

В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» принимал «АЗ Алкмар». Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 2:2.

На 7-й минуте счёт открыл защитник «АЗ Алкмара» Рон Влар. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Теун Коопмейнерс увеличил преимущество гостей в счёте. Хавбек «Витесса» Матуш Беро сократил отставание от соперника, забив гол на 38-й минуте матча. На 77-й минуте нападающий хозяев Томас Бёйтинк сравнял счёт. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

«Витесс» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аз Алкмар» (51) — на 3-м месте. Лидером соревнования является эйндховенский ПСВ, набравший 67 очков в 27 матчах.

Нидерланды - Эредивизия. 28-й тур
02 апреля 2019, вторник. 19:30 МСК
Витесс
Арнем
2 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар
0:1 – Влар – 7, 0:2 – Коопмейнерс – 44, 1:2 – Беро – 48, 2:2 – Бёйтинк – 77
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