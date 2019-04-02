Гендиректор «Енисея» — о Z+: не должно так быть, что одним можно, другим — нет

Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов высказался по поводу клубного онлайн-канала «Зенита» Z+.

«Сегодня было живое обсуждение темы с Z+, но делать заявления об этом можно будет, когда будет полное понимание этого вопроса. У меня своё видение этой темы: аудитория у нас есть, но нужно лучше разобраться в этом вопросе. Пока всё просто обсуждаем, оцениваем. Есть ли вероятность, что у всех клубов будет возможность показывать свои матчи? У каждого клуба есть право выбора, как развиваться, как беречь свою аудиторию. Если есть желание расти и развиваться, то нужно обязательно это делать. Конфликта интересов, когда кому-то показывать матчи можно, а другим — нет, быть не должно, все клубы — одинаковые участники движения.



Решение отдать Суперкубок «ВТБ Арене» — правильное, ведь в то же время он будет и тестовой игрой. За этим стадионом большая традиция, поэтому это один из самых правильных вариантов. В России осталось много хороших арен после чемпионата мира, но почему бы не провести Суперкубок на «ВТБ Арене»? Отторжение эта идея не вызвала, было бы неплохо запустить стадион именно с такого матча», — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.