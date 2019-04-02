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«Атлетико» обыграл «Жирону» благодаря голам Година и Гризманна

«Атлетико» обыграл «Жирону» благодаря голам Година и Гризманна
Футбол / Испания

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Жирону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором гола стал уругвайский защитник Диего Годин, который отличился в третий раз в нынешнем сезоне. В компенсированное время второй гол забил Антуан Гризманн. Для него этот гол стал 13-м в сезоне.

«Атлетико», набрав 62 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (34) осталась на 13-м месте.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу». «Жироне» предстоит домашняя игра с «Эспаньолом». Оба матча состоятся 6 апреля.

Испания - Примера. 30-й тур
02 апреля 2019, вторник. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 – Годин – 76, 2:0 – Гризманн – 90+4
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