«Эспаньол» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 30-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.



На 56-й минуте нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас открыл счёт. Через 16 минут ответный гол в ворота хозяев забил форвард «Хетафе» Родригес Анхель. Таким образом, «Эспаньол» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до трёх матчей.



«Эспаньол» набрал 35 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (47) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (62) и «Реал» (57).