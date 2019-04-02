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«Эспаньол» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче Примеры

«Эспаньол» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 30-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас открыл счёт. Через 16 минут ответный гол в ворота хозяев забил форвард «Хетафе» Родригес Анхель. Таким образом, «Эспаньол» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до трёх матчей.

«Эспаньол» набрал 35 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (47) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (62) и «Реал» (57).

Испания - Примера. 30-й тур
02 апреля 2019, вторник. 21:30 МСК
Эспаньол
Барселона
1 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 – Иглесиас – 56, 1:1 – Анхель – 72
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