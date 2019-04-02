«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Скотт МакТоминай, которому ассистировал Фред. В середине тайма счёт сравнял Диогу Жота с передачи Рауля Хименеса. На 57-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве. Эшли Янг в течение пяти минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 77-й минуте Крис Смоллинг забил гол в свои ворота и принёс победу «волкам».

«Вулверхэмптон», набрав 47 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (61) по-прежнему занимает 5-е место.

В другом матче дня «Уотфорд» на своём поле разгромил «Фулхэм» со счётом 4:1.