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«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Скотт МакТоминай, которому ассистировал Фред. В середине тайма счёт сравнял Диогу Жота с передачи Рауля Хименеса. На 57-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве. Эшли Янг в течение пяти минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 77-й минуте Крис Смоллинг забил гол в свои ворота и принёс победу «волкам».

«Вулверхэмптон», набрав 47 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (61) по-прежнему занимает 5-е место.

В другом матче дня «Уотфорд» на своём поле разгромил «Фулхэм» со счётом 4:1.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
02 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – МакТоминай – 13, 1:1 – Жота – 25, 2:1 – Смоллинг – 77 (автогол)
Удаления: нет – Янг, 57
Англия - Премьер-лига. 33-й тур
02 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Уотфорд
Уотфорд
4 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 – Дукуре – 23, 1:1 – Бабель – 33, 2:1 – Хьюз – 63, 3:1 – Дини – 69, 4:1 – Фемения – 75
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