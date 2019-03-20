Уткин — о связи Черчесова и Агузарова: за подобную историю уволили Эллардайса

Известный комментатор Василий Уткин, рассказавший о возможной связи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и юриста Алана Агузарова, представляющего интересы ряда футболистов, дал оценку конфликту интересов наставника национальной команды.

«Существует ли у Агузарова конфликт интересов? С одной стороны, очевидно, что близость к главному тренеру сборной – мощный и не совсем корректный рычаг для агента, который переманивает футболиста. С другой стороны, нельзя же агенту главного тренера сборной запрещать вести дела всех футболистов, кто может быть вызван в эту национальную команду.

Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью молодого агентства Агузарова. При этом, по имеющейся информации, невозможно разобраться, является Агузаров номиналом Черчесова или, возможно, некие люди прикрываются Черчесовым, мол, «ты же знаешь, мы работаем с главным тренером сборной, мы тебе поможем».

У меня на этот счет есть точка зрения, но я не могу её доказать. Невозможно выбрать одно из двух исходя из фактов. А подобные ситуации мы знаем по Англии. Похожая история стоила Сэму Эллардайсу поста в сборной Англии. Были проблемы и у Алекса Фергюсона из-за того, что его сын действовал посредником. Кажется, в семье Реднаппов такое происходило. Тут ведь даже не важно, имеются ли бумаги, скрепленные подписью.

Человек на посту тренера сам должен следить за тем, чтобы у него не было токсичных контактов. Куда ты смотрел? Ты понимаешь, что человек тебя компрометирует? Это я говорю сейчас не про Черчесова. Считайте, что речь про случаи, которые каждые 2-3 года происходят в Англии.

Как в такой ситуации должен вести себя президент футбольной федерации? Не знаю. Я сделал то, что сделал, и считаю, что всем здорово помог. Я журналист-фрилансер. На меня не давят те вещи, которые могут давить на крупные издания. Я не скован отношениями ни с кем. Я задал нормальный, человеческий вопрос. А как эта тема разрешится, меня меньше всего волнует», — сказал Уткин корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.