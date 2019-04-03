Месси обошёл Роналду по числу голов со стандартов в Примере

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом прямым ударом со штрафного в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:4).

Благодаря этому на счету Месси теперь 81 гол со стандартных положений в Примере (29 — со штрафных, 52 — с пенальти). По этому показателю он обошёл экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду (19 голов со штрафных, 61 — с пенальти).

Всего 31-летний Месси провёл 446 матчей в чемпионате Испании, в которых стал автором 415 голов и отдал 238 результативных передач. На счету 34-летнего Роналду 311 забитых мячей и 95 голевых передач в 292 матчах Примеры.

Напомним, что Роналду прошлым летом перешёл в туринский «Ювентус». Сумма трансфера составила € 117 млн.