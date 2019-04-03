Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы, оба забили по 414 мячей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом прямым ударом со штрафного в матче 30-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:4).



Как сообщает MisterChip в «Твиттере», этот мяч стал для 31-летнего аргентинца 414-м в чемпионате Испании, где он выступает на протяжении всей карьеры. Таким образом, Месси сравнялся с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лигах. По этому показателю нападающие делят первое место.



Напомним, до перехода в «Ювентус» летом прошлого года Роналду также выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В английской Премьер-лиге 34-летний португалец отметился 84 голами, в испанской Примере – 311. К настоящему моменту на его счету 19 мячей в итальянской Серии А.