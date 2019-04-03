Кин — о праздновании гола в ворота «Кальяри»: лучший способ ответить на расизм

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин в своём «инстаграме» объяснил празднование гола в ворота «Кальяри» в гостевом матче 30-го тура итальянской Серии А, который состоялся накануне, 2 апреля, и завершился со счётом 2:0 в пользу бьянконери.



19-летний форвард опубликовал фотографию своего празднования и сопроводил её следующей подписью: «Лучший способ ответить на расизм».



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руки. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже партнёры Кина Леонардо Бонуччи и Блез Матюиди оттащили его от трибун.

Бонуччи: в проявлениях расизма в матче с «Кальяри» виноват и Кин, и фанаты