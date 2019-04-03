«Крузейро» заплатил «Спартаку» € 750 тыс. за аренду Роши

Стала известной сумма, которую «Крузейро» заплатил московскому «Спартаку» за аренду нападающего Педро Роши, которая рассчитана до конца этого года.



По информации Globo Esporte, бразильский клуб отдал красно-белым € 750 тыс. за переход 24-летнего футболиста.



Ранее от услуг Роши отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, «Спартак» просил за аренду форварда € 1 млн.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.



В прошедшем сезоне бразильской Серии А «Крузейро» занял восьмое место в турнирной таблице.

Роша: рад возможности вернуться в Бразилию, надеюсь оправдать доверие «Крузейро»