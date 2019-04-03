В союзе журналистов надеются на задержание заказчика нападения на Уткина

Председатель Союза журналистов России и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв прокомментировал новость о нападении на известного видеоблогера Василия Уткина.



«Похоже, это тот случай, когда журналист подвергся нападению из-за своей профессиональной деятельности. Конечно, эта ситуация возмутительна и неприемлема. Союз журналистов России надеется, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы задержать и того, кто напал на спортивного комментатора, и тех, кто заказал это нападение.



Действительно, оказывается у спортивного комментатора тоже опасная работа, почти как у военного корреспондента. По крайней мере, здоровью нашего коллеги никакого ущерба не нанесено, но тем не менее мы надеемся, что этот инцидент правоохранительными органами будет расследован», — приводятся слова Соловьёва на сайте телеканала «360».

Уткин: я почти в полном порядке, не надо мне звонить