Вице-президент «Крузейро»: «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками

Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо рассказал об интересе московского «Спартака» к некоторым футболистам команды, а также заявил об их возможном включении в сделку по выкупу у красно-белых нападающего Педро Роши.



«Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками. Пока что это обсуждалось лишь на словах. Они собираются наблюдать за прогрессом двух наших футболистов. Возможно, нам удастся включить кого-нибудь из них в сделку по Роше или даже произвести обмен», — цитирует Машадо Globo Esporte.



Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды до конца этого года. По информации СМИ, бразильский клуб заплатил «Спартаку» за переход форварда € 750 тыс. Ранее арендовать Рошу пытались «Сан-Паулу» и «Гремио», однако клубы не устроили запросы красно-белых, которые потребовали за игрока € 1 млн.

Вице-президент «Крузейро»: сделаем всё, чтобы Роша остался у нас подольше