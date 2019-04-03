Кьеллини: Кин — достояние итальянского футбола, он не заслуживает оскорблений

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об эпизоде, произошедшем во время выездного матча 30-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руки. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи и Матюиди оттащили Кина от трибун.

«Единственное, что я хочу сказать, — это то, что Мойзе является достоянием итальянского футбола. Он золотой мальчик, который делает всё, что в его силах, поэтому он не должен быть мишенью для того, кем он не является. Он здесь, чтобы учиться, ему 18 лет, но он очень хороший парень, и он не заслуживает оскорблений, которые он получил», — цитирует Кьеллини Footall Italia.