«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 апреля в 19:30

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится первый полуфинальный матч Кубка России «Локомотив» – «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин и Андрей Веретешкин. Резервный рефери – Алексей Cухой. На матче также будет задействована система видеоповторов, за которую будет отвечать Сергей Карасёв. Его ассистентом будет Виталий Мешков. Инспектор — Геннадий Куличенков.



На предыдущих стадиях Кубка России «Локомотив» победил «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0). В свою очередь «Ростов» оказался сильнее «Сызрани 2003» (4:0), «Зенита» (3:1) и «Краснодара» (2:2 и 1:0).



«Урал» — «Арсенал», «Локомотив» — «Ростов». Прогнозы на Кубок России Три ставки на первые матчи полуфинала Кубка России.