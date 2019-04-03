Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к предстоящему матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Сегодня, 3 апреля, красно-белые работали по привычному расписанию: сначала их ждало теоретическое занятие, а затем — тренировка на поле.



В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых.



Отметим, что утром на базу в Тарасовку заехал попрощаться с командой нападающий Педро Роша. Форварду, который арендован бразильским «Крузейро» до конца года, партнёры пожелали удачи.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Арена» 6 апреля, начало игры — в 19:00 по московскому времени.