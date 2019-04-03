«Спартак»: желаем Роше проявить себя в «Крузейро» и вернуться, став сильнее

«Спартак» опубликовал информационное сообщение о переходе нападающего команды Педро Роши в «Крузейро» на правах аренды. Москвичи отметили, что желают игроку вернуться более сильным.



«ФК «Спартак-Москва» и «Крузейро» договорились о переходе 24-летнего нападающего Педро Роши в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2019 года.



Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в «Спартак», став сильнее. Удачи, Педро!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.



Ранее агент Роши Хэмилтон Бернард в интервью «Чемпионату» сообщил, что у «Крузейро» есть опция выкупа. При этом он подчеркнул, что Педро допускает возможность возвращения в «Спартак».

Агент: у «Крузейро» есть опция выкупа, но Роша допускает возвращение в «Спартак»