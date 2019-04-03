Юрист: напавшему на Уткина грозит до пяти лет тюрьмы, если это не по найму

Адвокат и юрист Андрей Князев поделился мыслями о возможных последствиях нападения на известного видеоблогера Василия Уткина.



«Василий Уткин сам вправе решать, подавать заявление или нет. Но не всё решает слово потерпевшего. Дело должно быть возбуждено по статье 213 УК РФ – «Хулиганство», часть вторая. Наказание? До пяти лет лишения свободы. Если это не нападение по найму. Это преступление общеуголовной направленности. Ведь ни на кого нельзя нападать.



Может, он запуган нападавшей стороной, поэтому не подаёт заявление. Сообщение в СМИ является основанием для проведения проверки и возбуждения или невозбуждения уголовного дела. Территориальный отдел полиции должен отработать факт случившегося, опросить людей. Я думаю, что уже сейчас возбуждено дело, удивлюсь, если это не так», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.