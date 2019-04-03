Бонуччи: в любом случае — нет расизму!

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи снова прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:0).



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руками. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи отметил, что считает виновными в данном эпизоде обе стороны, из-за чего был подвергнут критике со стороны полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.



«Независимо от всего, в любом случае — нет расизму!» — написал Бонуччи на странице в «Инстаграме».

Стерлинг — о словах Бонуччи про расизм: это просто смешно