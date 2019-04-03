Стерлинг — о словах Бонуччи про расизм: это просто смешно

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в социальной сети прокомментировал высказывания защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи о расистских действиях во время выездного матча Серии А с «Кальяри».



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руками. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи и Блез Матюиди оттащили Кина от трибун. Бонуччи позже заявил, что в этом случае виновны обе стороны.



«Виноваты обе стороны? Это просто смешно», — написал Стерлинг в «Инстаграме».

Бонуччи: в проявлениях расизма в матче с «Кальяри» виноват и Кин, и фанаты