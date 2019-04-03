Азмун — Кокорину: мы ждём тебя и поддержим, несмотря ни на что

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поддержал форварда петербургской команды Александра Кокорина после продления срока ареста игрока до 25 сентября. Напомним, первое открытое заседание по делу Кокорина состоится 9 апреля.
«Мы ждём тебя. Мы поддержим тебя, несмотря ни на что, Александр», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.