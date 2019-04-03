Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил, что нынешнее поколение футболистов менее подвержено вредным привычкам.

«Как оградить молодых игроков от вредных привычек? Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 1990-е у нас это было распространённым явлением. Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол. А если человек пьёт и ещё и спортом занимается, значит, он крепкий спортсмен, на которого можно делать ставку.



Ждущие молодых игроков фанатки? И мы в своё время велись на это. Парни молодые, кровь бурлит. Мы говорим, что в одночасье можно остаться без денег и футбола. Но молодёжь считает, что всё знает, как и мы в их возрасте, поэтому всё будет зависеть от того, есть ли голова на плечах. Главное, чтобы их окружали люди, которые бы объясняли. Нам не объясняли», — сказал Зырянов в интервью, размещённом на канале LOOKYANOV в YouTube.