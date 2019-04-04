«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Фиорентину». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.



На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник флорентийцев Херман Песселья. Ответный гол со стороны римской команды последовал через 2 минуты — его автором стал полузащитник Николо Дзаньоло. В начале второго тайма хавбек «Фиорентины» Жерсон вновь вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник «Ромы» Диего Перотти установил конечный счёт матча.



«Рома» набрала 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (34) располагается на 10-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус».