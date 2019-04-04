Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А

«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Фиорентину». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник флорентийцев Херман Песселья. Ответный гол со стороны римской команды последовал через 2 минуты — его автором стал полузащитник Николо Дзаньоло. В начале второго тайма хавбек «Фиорентины» Жерсон вновь вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник «Ромы» Диего Перотти установил конечный счёт матча.

«Рома» набрала 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (34) располагается на 10-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус».

Италия - Серия А. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 – Песселья – 12, 1:1 – Дзаньоло – 14, 1:2 – Жерсон – 51, 2:2 – Перотти – 57
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент